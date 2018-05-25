Несистемное падение на фоне системного кризиса

Обвал украинского фондового рынка стал поводом для ряда пессимистичных прогнозов. При этом многие эксперты объясняют значительное падение отечественных акций в основном внутренними факторами, а не плохими обстоятельствами извне. Тем не менее, распространяющийся по просторам Европы долговой кризис уж точно не мог добавить позитива и нашему рынку…

В то же время, мировые биржи повели себя не столь однозначно, как украинские. Причиной этому, вероятно, является «привычка к плохим новостям». Западные инвесторы настолько устали от ожидания экономической катастрофы в Греции, Испании и т. д., что давно выработали в себе иммунитет к негативу. Для хорошего игрока нет плохой погоды – правило, cтавшее еще более актуальным на развитых рынках.

Украинский же фондовый рынок пока трудно сравнивать с мировыми. Чрезвычайно низкая ликвидность, несовершенное законодательство, непредсказуемые правила игры на биржах, в приватизации, в экономике в целом не благоприятствуют его прозрачности и, как следствие, большому интересу крупных инвесторов к покупке ценных бумаг.

Тем не менее, отечественный рынок, вопреки убийственным прогнозам, не «приказал долго жить», а, наоборот, продемонстрировал способность выживать в трудных условиях.

Как сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ», украинский индекс UX по результатам недели с 4 по 8 июня упал на 12%. В то же время, по итогам сессии в пятницу, 8 июня, UX прибавил 3,9%, зафиксировав самый значительный рост в текущем году. Большинство фишек индексной корзины Украинской биржи выросло от 5% до 8%. При этом ведущие фондовые индексы мира в пятницу, 8 июня, закрылись разнонаправленно: Stoxx 600 снизился на 0,3%, S&P 500 вырос на 0,8%.

По мнению аналитиков ИГ «АРТ КАПИТАЛ», несмотря на сильную перепроданность отечественных акций, данный отскок выглядит больше как закрытие коротких позиций, чем разворот рынка. Пока не стабилизируется политическая ситуация в Греции, риски разрастания долгового кризиса на Испанию и Италию и, соответственно, замедления украинской экономики остаются высокими.

В свою очередь, подчеркнул аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко, «слухи о преждевременной кончине украинского рынка акций оказались преувеличенными, хотя он и пережил сложную неделю. Вопреки опасениям, динамика индекса UX не утратила рыночной природы, и после первых признаков начала капитуляции в среду, 6 июня, уже к пятнице рынок сумел развернуться вверх, поднявшись на 14% выше локального минимума. Также благодаря счастливому совпадению именно в эти выходные европейским чиновникам удалось проявить чудеса конструктивности и договориться о выделении помощи банковскому сектору Испании. Конечно, рынки еще ждет неминуемое разочарование из-за неоптимальности схемы предоставления помощи, но можно считать, что острота проблемы снята».

Однако финансовый кризис в Испании еще долго будет иметь негативное влияние на фондовые рынки. Причем есть веские причины утверждать, что это именно кризис, а не временные трудности. Подобные проблемы в Греции, а позже распространение их на другие государства, свидетельствуют, к сожалению, о системном кризисе в Европе, как бы ни хотелось оптимистам опровергнуть данный взгляд на вещи.

Так, по словам аналитиков ИГ «АРТ КАПИТАЛ», оптимизм инвесторов в отношении спасения банковского сектора Испании быстро иссяк в понедельник, 11 июня, несмотря на открытие индекса Stoxx 600 ростом более 2%. В результате Stoxx 600 в этот день закрылся без изменений, тогда как S&P 500 снизился на 1,3%. Проблема заключается в том, что 100 млрд евро, которые пойдут на спасение испанских банков, тем самым увеличат и без того высокий госдолг страны – до 95% ВВП в 2020 году.

Как отмечают аналитики, украинский рынок 11 июня открылся ростом более 11%. «Мотор Сич» (+5,6%) и «Центрэнерго» (+3,5%) на открытии Украинской биржи демонстрировали рост 16%. Уже после падения европейских индексов UX растерял часть оптимизма, однако закрылся впечатляющим ростом на 4,9%.

Аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) также пока не склонны к оптимистической оценке текущих событий. Они сообщают, что большинство ведущих фондовых площадок мира закончили неделю с 4 по 8 июня небольшим ростом. По их мнению, «рост после нескольких недель падения, возможно, дал небольшую передышку инвесторам, но всем понятно, что ни о каком сломе негативной тенденции не может быть и речи, поскольку рост происходил не столько на фоне хороших новостей, сколько на фоне отсутствия плохих».

Стоит напомнить, что в начале месяца руководители финансовых регуляторов Европы и США сделали ряд заявлений, из которых следует, что риски для экономики сейчас весьма значительны, однако ее положение пока контролируемо и повода для паники нет.

Аналитики ПУМБ отмечают, что государственные деятели ЕС и США дали оценку состояния и перспектив развития экономики. В ходе пресс-конференции после заседания ЕЦБ 6 июня глава центробанка Марио Драги сказал об увеличении рисков для экономического прогноза еврозоны. В свете возросших рисков ЕЦБ принял решение продолжать операции рефинансирования по фиксированной ставке, по крайней мере, до начала 2013 года. В то же время, центробанк отказался от снижения базовой ставки, решив, что экономика еврозоны пока не находится в настолько плохом состоянии, чтобы прибегнуть к этой мере.

Аналитики также напоминают, что глава ФРС Бен Бернанке 7 июня отчитался о состоянии экономики США. Он отметил рост рисков для развития американской экономики, в числе которых кризис еврозоны и налогово-бюджетная политика США. В целом заявление главы ФРС соответствовало настроениям рынка. Рост поддержали новости о том, что правительство США, возможно, продлит операцию «Твист», направленную на замену коротких бумаг в портфеле центробанка на более длинные.

Однако не следует забывать, что, кроме действий и прогнозов руководства финрегуляторов существуют еще и факты, то есть статистика.

По словам аналитиков ПУМБ, блок экономической статистики из разных регионов, вышедший, в частности, 8 июня, только лишь подтвердил отсутствие фундаментальных причин для роста рынков. Гораздо хуже прогнозов аналитиков оказались данные по экспорту Германии, промпроизводству Италии и запасам товаров в США.

Вернемся к украинскому рынку ценных бумаг. Продолжительный период обвала, как уже говорилось выше, весьма озадачил игроков. Помимо этого, некоторые крупные игроки вообще ушли из отдельных сегментов рынка, считавшихся недавно весьма перспективными. В частности, инвестиционная компания «Тройка Диалог Украина» объявила, что закрывает свое направление интернет-трейдинга в связи с существенным снижением интереса физлиц к торговле ценными бумагами в Украине, которое происходит на фоне ухудшения ликвидности фондового рынка. Причем данный сегмент рынка ранее позиционировался биржами как весьма преспективный.

Однако все оказалось не так плохо, как предполагалось, и дальнейший значительный рост отечественных индексов это подтвердил. Так, по мнению аналитиков ПУМБ, «участники украинского рынка окончательно решили вывести его на уровень нового дна, чтобы затем, возможно, начать полную перезагрузку».

Добавим, что, кроме «перезагрузки» рынка, сейчас происходит и его «переформатирование». К примеру, «Тройка Диалог Украина» ушла из одного сегмента и сосредоточилась на других.

Президент саморегулирующейся организации «Ассоциация «Украинские фондовые торговцы» Мария Еремеева считает, что украинский фондовый рынок сегодня пребывает в стадии трансформации инвестиционных приоритетов. По ее словам, на данное время более востребованы «максимально надежные долговые инструменты» - в первую очередь государственные, стоимость которых более прогнозируема и в меньшей степени зависит от внутренних и внешних кризисных явлений. Кроме того, оживился и расширился срочный рынок.

По мнению М.Еремеевой, «данная тенденция говорит о высоком интересе участников рынка к финансовым инструментам, совмещающим в себе как спекулятивный потенциал, так и возможности хеджирования рисков».

Как видим, перспективы у отечественного рынка есть, ведь даже сама возможность смены приоритетов среди инвесторов свидетельствует о наличии таких перспектив. Поэтому логично, что понижательный тренд окончательно не возобладал на наших биржах. Это же касается и зарубежных рынков. Будущее мировой экономики весьма туманно, в Украине ситуация также сложная. Как следствие, биржи по-прежнему будут чрезвычайно волатильными, и о доминировании какого-либо тренда говорить не приходится.

Однако ход событий кардинально изменить может снова Греция. Как полагают аналитики ПУМБ, парламентские выборы в воскресенье, 17 июня, возможно, определят не только судьбу Греции в рамках европейского сообщества, но и повлияют на формирование политики помощи другим европейским странам-должникам.

Так что в ближайшие дни можно ожидать событий, которые прольют свет на будущее евровалюты и, возможно, самого ЕС. Фондовые рынки замерли в предчувствии…

Владимир Оранский (УНИАН)