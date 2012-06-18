Биржи АТР открылись ростом на предварительных данных по выборам в Греции

На основных торговых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на тоткрытии торгов в понедельник, 18 июня, основные индексы растут на данных по выборам в Греции - победу одерживают правоцентристы.

Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов увеличился на 1,8 % - до 8723,55 пункта.

Южнокорейский KOSPI вырос на 2,02 % - до 1895,68 пункта.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,69%, составив 4085,20 пункта.

Гонконгский Hang Seng в первые минуты после открытия торгов прибавил 1,58% и составил 19538,02 пункта.

Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite прибавил 0,29%, составив 2313,51пункта.

Правоцентристская партия "Новая демократия" лидирует на парламентских выборах, свидетельствуют официальные результаты подсчета двух третей голосов. Правоцентристы выступают за соблюдение соглашений Греции с кредиторами из еврозоны и МВФ и поиск компромиссов с кредиторами, в то время как леворадикалы требуют отменить это соглашение. Отмена соглашения могла бы поставить страну на грань выхода из еврозоны, передает РИА "Новости".