Коррекция на фондовых рынках может произойти быстрее, чем ожидается - эксперт

Коррекция на фондовых рынках может произойти быстрее, чем многие ожидают.

Так прокомментировал агентству УНИАН сложившуюся на биржах ситуацию аналитиккомпании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

По его мнению, «текущая ситуация мало чем отличается от событий недельной давности. Выборы в Греции случились и, как следовало ожидать, ничего сверхъестественного не принесли».

Как отметил П.Ильяшенко, у так называемого блока «за европейские соглашения» есть реальный шанс создать правительство, что радует инвесторов в большинстве стран. Правда, не следует при этом забывать, что сами по себе результаты выборов не отличаются от предыдущих. Значит, результативность политических переговоров зависит от желания игроков идти на компромисс.

«Как правило, в подобных обстоятельствах не следует ожидать быстрого прогресса в переговорах, а это значит, что рынку еще предстоит переживать негативные эмоции», - считает аналитик.

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