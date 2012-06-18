Индекс UX за прошлую неделю прибавил 11% - эксперты

Индекс UX по итогам прошедшей недели прибавил 11%.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их словам, украинский индекс UX и варшавский WIG-Ukraine выросли в пятницу, 15 июня, на 3,3% и 2,15% соответственно. Акции на Украинской бирже повышались вслед за ростом европейских индексов (+1%) на ожиданиях запуска центробанками Европы и США программ по стимулированию экономики. Помимо этого, НКРЭ в очередной раз повысила тарифы на электроэнергию для тех, кто потребляет свыше 800 кВт/ч в месяц, что является позитивным для энергокомпаний.

Аналитики отмечают, что, согласно предварительному подсчету голосов, на выборах в Греции победила партия Новая Демократия (30%), тогда как их оппонент, Syriza, которая выступает за пересмотр договоренностей с «тройкой», набрала 27%. Новая Демократия теперь имеет право начать переговоры с другими партиями по формированию правительства. На данной новости евро укрепился на 0,5%, а фондовые индексы в Азии открылись значительным ростом.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 15 июня, повысился на 3,28% – до 956,05 пункта. Общий объем торгов составил 81,6 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,26% – до 367,70 пункта. Общий объем торгов составил 111,8 млн грн.

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