Украинский фондовый рынок остается волатильным на фоне новостей из Греции
На украинском фондовом рынке сегодня, 18 июня, наблюдается волатильность на фоне позитивных новостей из Греции.
Как сообщает сайт "Украинской биржи", индекс UX по состоянию на 11:46 снизился на 0,24 % - до 953,80 пункта, однако к 12:02 повысился на 0,44% - до 960,29 пункта.
Европейский фондовый рынок в значительной мере растерял свой первоначальный оптимизм. Британский индекс FTSE 100 по состоянию на 11:35 по киевскому времени снизился на 0,16% - до 5469,94 пункта, немецкий DAX повысился на 0,37% - до 6252,59 пункта.
Победа проевропейской партии в ходе воскресного голосования в Греции предотвратила выход страны из еврозоны, на что мировые фондовые рынки ответили первоначально подъемом котировок.