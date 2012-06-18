Fitch повысило рейтинг "Интерпайпа". Прогноз - "стабильный"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента крупнейшего украинского производителя труб и железнодорожных колес компании "Интерпайп" с "RD" (ограниченный дефолт) до "B-". Прогноз рейтинга "стабильный".

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Fitch.

Согласно предоставленной информации, агентство также присвоило рейтинг обеспеченного долга "RR4" еврооблигациям "Интерпайпа" с погашением в 2017 году, при этом, отозвав существующий рейтинг необеспеченного долга "C".

"Данные рейтинговые действия следуют за завершением переговоров о реструктуризации долга с банками-держателями облигаций, которые стартовали после допущенного компанией дефолта по платежам в декабре 2009 года", – говорится в сообщении Fitch.

Агентство отмечает, что "Интерпайп" является жизнеспособным бизнесом, в том числе, благодаря хорошим рыночным позициям в ключевых сегментах бесшовных труб и железнодорожных колес.

Справка УНИАН. Группа "Интерпайп", объединяющая три крупных украинских трубных завода – "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Нико-Тьюб" и "Интерпайп Новомосковский трубный завод", контролируется украинским бизнесменом Виктором Пинчуком. Группа продает более 64% продукции на рынки 80 стран, включая Россию и США.

Финансовые проблемы "Интерпайпа" обострились в 2009 году в связи с углублением финансового кризиса. Осенью 2010 года группа заручилась согласием держателей своих евробондов на 200 миллионов долларов отсрочить их погашение с августа 2010 года до 2017 года с увеличением размера купона до 10,25 процента с 8,75 процента.

Позднее группа также достигла принципиальной договоренности о реструктуризации своих банковских долгов.