Индекс Украинской биржи в понедельник снизился на 0,80%, индекс ПФТС - на 0,31%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 18 июня, снизился на 0,80% – до 948,42 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 116,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 55 млн грн, на срочном рынке – 61,8 млн грн.

Индекс ПФТС по итогам торгов 18 июня снизился на 0,31% – до 366,56 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 1 млрд 707,5 млн грн.