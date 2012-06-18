Индекс Украинской биржи в понедельник снизился на 0,80%, индекс ПФТС - на 0,31%
18:39, 18 июня 2012Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 18 июня, снизился на 0,80% – до 948,42 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.
Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 116,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 55 млн грн, на срочном рынке – 61,8 млн грн.
Индекс ПФТС по итогам торгов 18 июня снизился на 0,31% – до 366,56 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 1 млрд 707,5 млн грн.
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