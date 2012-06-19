«Газпром» планирует 9 июля начать road show еврооблигаций, номинированных в евро или в долларах, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

По данным источника, организаторами встреч с инвесторами и возможного выпуска евробондов назначены JP Morgan, Credit Agricole и Газпромбанк.

«Объем выпуска и условия размещения будут зависеть от ситуации на рынке», – сказал собеседник агентства.

Как писали СМИ, «Газпром» может в июле разместить евробонды на общую сумму $2 млрд.

В марте заместитель председателя правления – начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Андрей Круглов сообщал журналистам, что «Газпром» рассчитывает в 2012 году выполнить традиционную программу заимствований и привлечь с внешних рынков капитала 90 млрд рублей, или почти $3 млрд. При этом компания не планировала выходить на рынок в первом полугодии, пишет «Газета.Ru».