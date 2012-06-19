Фонд госимущества продал «Нежинсельмаш» за 7,99 млн грн

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) на открытом аукционе 19 июня продал 99,996% акций производителя сельхозтехники ПАО «Нежинский завод сельскохозяйственного машиностроения», говорится в сообщении ФГИУ.

Согласно сообщению, в конкурсе приняли участие ООО «Укравтозапчасть» и ООО «Черкассытехномаш». Победителем конкурса стало ООО «Укравтозапчасть».

Цена продажи составила 7,99 млн грн, при начальной стоимости — 7,9 млн грн.

Также сообщается, что, согласно условиям конкурса, его победитель обязан погасить просроченную кредиторскую задолженность ПАО «Нежинсельмаш», в частности, перед бюджетом - 0,4 млн грн, по страхованию - 0,87 млн грн.

В ФГИУ также напомнили, что ранее акции ПАО «Нежинсельмаш» уже выставлялись на продажу, но так и не были проданы.

Справка УНИАН. «Нежинсельмаш» создан 10 сентября 1926 года в городе Нежине на базе механических мастерских по изготовлению телег. В 1928 году механические мастерские были переименованы в Нежинский обозный завод.

В мае 1959 года обозный завод был переименован в Нежинский машиностроительный завод. В 1970 году завод переименован в завод сельскохозяйственного машиностроения «Нежинсельмаш».

ООО «Укравтозапчасть» основано в 1995 году, является крупным игроком на рынке тракторов, сельскохозяйственной и специализированной техники, мототехники, запасных частей, аккумуляторов, шин, дисков, смазочных, эксплуатационных и ремонтных материалов.

Товарный каталог предприятия насчитывает более 42 000 наименований. С ведущими производителями России, Беларуси, Чехии, Китая, Индии действуют около 50 дилерских договоров поставки в Украину товаров оригинального производства.