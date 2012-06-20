В июле планируется выставить на продажу 16 гор- и облгазов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует в июле 2012 г. объявить о проведении конкурсов по продаже госпакетов 16 газораспределяющих и газоснабжающих предприятий (гор- и облгазов).

Об этом говорится в утвержденных изменениях к плану-графику продажи в 2012 г. пакетов акций газораспределяющих и газопоставляющих компаний, сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 20 июня т.г.

Планируется, что будут проведены приватизационные конкурсы с открытым предложением цены по принципу аукционов.

В частности, в июле т.г. планируется выставить на продажу госпакеты акций ПАО "Тисменицагаз" (26%), ПАО "Винницагаз" (22,06 %), ПАО "Волыньгаз" (23,42%), ПАО "Днепропетровскгаз" (26%), ПАО "Запорожгаз" (25%), ПАО "Крымгаз" (23,99%), ПАО "Кременчуггаз" (26%), ПАО "Полтавагаз" (26%), ПАО "Сумыгаз" (25,79%), ПАО "Севастопольгаз" (25%), ПАО "Луганскгаз" (26%), ПАО "Гадячгаз" (26%), ПАО "Лубныгаз" (26%), ПАО "Бережаныгаз" (26,04%).

В августе планируется объявить конкурсы по продаже госпакетов ПАО "Черновцыгаз" (20,39%), ПАО "Житомиргаз" (15,86%), ПАО "Херсонгаз" (20,83%), ПАО "Харьковгоргаз" (9,91%).

В сентябре ФГИУ планирует объявить конкурсы по продаже еще 22 госпакетов гор- и облгазов - ПАО "Киевоблгаз" (8,24%), ОАО "Одессагаз" (4,97%), ПрАО "Макеевкагаз" (1,62%), ПАО "Харьковгорвгаз" (17,7%), ПАО "Ривнегаз" (7,6%), ПАО "Закарпаттягаз" (6,34%), ПАО "Львовгаз" (2,55%), ПАО "Черниговгаз" (13,25%), ПАО "Бучачгаз" (3,87%), ПАО "Тернопольгаз" (0,71%), ПАО "Тернопольгоргаз" (4,96%), ПАО "Днепрогаз" (1,2%), ПАО "Хмельницкгаз" (1%), ПАО "Борщевгаз" (4,11%), ПАО "Гусятингаз" (7,38%), ПАО "Залищикигаз" (1,51%), ПАО "Збаражгаз" (7,59%), ПАО "Монастырискгаз" (5,99%), ПАО "Подволочискгаз" (1,98%), ПАО "Криворожгаз" (7,01%), ПАО "Чортковгаз" (2,7%), ПАО "Зборовгаз" (10,97%).

Всего в июле-сентябре т.г. планируется выставить на продажу госпакеты акций 42 гор- и облгазов.