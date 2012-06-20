ФГИУ выставил на продажу Гайворонский тепловозоремонтный завод

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже 100% государственного пакета акций ПАО "Гайворонский тепловозоремонтный завод", сообщает официально издание ФГИУ от 20 июня. Согласно сообщению, начальная стоимость пакета акций составляет 14 млн 63 тыс. грн. Конкурс по продаже акций завода состоится через 50 дней после опубликования данного сообщения. Справка УНИАН. ПАО "Гайворонский тепловозоремонтный завод" (г. Гайворон, Кировоградская обл.) занимается ремонтом и модернизацией частей, узлов к локомотивам, машиностроительной продукции. Убыток предприятия по итогам первого квартала 2012 г. составил 257 тыс. грн, кредиторская задолженность - 3 млн грн, дебиторская - 3,2 млн грн, стоимость активов - 15,6 млн грн.

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