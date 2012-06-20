Ипотечная компания "Аркада-фонд" планирует разместить облигации на 300 млн грн

ООО "Ипотечная компания "Аркада-фонд" (Киев) приняла решение о размещении процентных именных облигаций серии "АА" на 300 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в общедоступной базе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Данное решение было принято на собрании собственников компании 19 июня т.г.

Дана начала размещения - 23 августа т.г., его окончание - 22 августа 2013 г.

Размещение планируется осуществить на фондовой бирже ПФТС.

Привлеченные средства планируется направить на развитие операций факторинга, в частности приобретения права требования по кредитам, обеспеченного залогом недвижимости, на приобретение долговых обязательств и ценных бумаг и пр.

Справка УНИАН. Учредителем ООО "Ипотечная компания "Аркада-фонд" является банк "Аркада" (Киев).

Банк «Аркада» создан в 1993 году.

По данным банка, на 1 октября 2011 года его акциями владели: ООО «Компания развития строительства», прямое участие – 49,3870%; ООО «Фирма «Девелопер», прямое участие – 13,7202%, опосредованное – 49,3870%; Константин ПОЛИВОДА, прямое участие – 0,0284%, опосредованное – 69,1955%; Владимир ПОЛЯЧЕНКО, опосредованное участие – 69,1955%.