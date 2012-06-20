Европарламент проголосовал за ограничение возможностей рейтинговых агентств

Европейский парламент во вторник одобрил ограничение деятельности рейтинговых агентств в плане суверенных рейтингов.

Ограничения предусматривают, прежде всего, только две или три даты в год для публикации рейтинговых оценок. Возможность публикации оценок в другое время будет рассматриваться европейским регулятором рынка ценных бумаг, сообщает «Зеркало недели» со ссилкой на агентство Bloomberg.

Кроме того, европейские законодатели частично отвергли предложение Еврокомиссии, которая заставляет компании чередовать рейтинговые агентства, которые оценивают их облигации.

Напомним, в 2011 году Еврокомиссия предложила ввести правило чередования рейтинговых агентств на фоне информации о том, что именно рейтинговые решения усилили европейский кризис. Ротация агентств, по мнению ЕК, привела бы к увеличению конкуренции и решила проблему конфликта интересов. В частности, предложение ЕК предполагало, что компании будут чередовать рейтинговые агентства, которые оценивают их кредитоспособность, каждые три года.

Однако комитет по вопросам экономической и монетарной политики Европарламента одобрил введение этого правила лишь в случае секьюритизированных активов компаний и других структурных инструментов.

Кроме того, изменение рейтинговых агентств в этих случаях должно происходить каждые пять лет.

Правило также не будет распространяться на эмитентов, пользующихся услугами двух и более агентств.

Как известно, с середины 2011 года и по сей день члены Большой рейтинговой тройки — Standard & Poor's, Fitch Ratings и Moody's Investors Servises поочередно понижали рейтинги европейских банков и суверенные рейтинги стран-участниц валютного союза. В частности, 15 июня Moody's в целом снизило рейтинговые оценки десяти банкам из четырех стран еврозоны.