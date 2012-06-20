Индекс Украинской биржи в среду повысился на 3,03%, индекс ПФТС снизился на 0,65%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 20 июня, повысился на 3,03% – до 971,85 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 94,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 41 млн грн, на срочном рынке – 53 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Азовстали" (на 7,76%), Авдеевского коксохима (на 3,97%), "Центрэнерго" (на 3,52%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 20 июня снизился на 0,65% – до 363,31 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 108 млн грн.