Рябченко прогнозирует уменьшение активности в приватизационной сфере в связи с выборами

Активность в приватизационной сфере несколько уменьшится с приближением выборов.

Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины Александр Рябченко.

"Есть компании, которые я бы не рисковал выставлять на продажу во время выборов", - отметил он. "Чем важнее объект, тем большая угроза, что он не будет приватизирован", - отметил А.Рябченко. "Мы не хотим ничего затягивать на время выборов, и хотим успеть реализовать, что мы запланировали к продаже, к началу выборной кампании", - добавил он.

При этом он отметил, что данное высказывание не распространяется на такие предприятия, как Одесский припортовый завод.

"Одесский припортовый завод – это совсем другой объект и по нему нет вопроса, будет ли к нему заинтересованность со стороны покупателей или нет", - отметил А.Рябченко.

В целом, по словам А.Рябченко, в этом году ФГИУ планирует выставить на продажу кроме госпакетов акций двух генерирующих компаний, а также пакетов акций обл- и горгазов акции еще шести облэнерго.

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