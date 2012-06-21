Индекс Украинской биржи в четверг повысился на 0,01%, индекс ПФТС – на 0,79%
19:29, 21 июня 2012Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 21 июня, повысился на 0,01% – до 971,97 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.
Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 104,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 42,5 млн грн, на срочном рынке – 61,9 млн грн.
Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Укрсоцбанка» (на 1,99%), «Авдеевского коксохима» (на 1,52%).
Индекс ПФТС по итогам торгов 21 июня повысился на 0,79% – до 366,16 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 1 млрд 163 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 1 млрд 160,7 млн грн, на акции - 2,3 млн грн.
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