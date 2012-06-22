Кабмин пока не определился с размером планируемых к приватизации госпакетов облэнерго

Кабинет министров Украины пока не определился относительно размера планируемых к приватизации до конца этого года государственных пакетов облэнерго. Об этом сообщил журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр Рябченко.

По его словам, в правительстве сегодня ведутся дискуссии относительно того, оставлять ли блокирующие пакеты акций данных облэнерго в госсобственности или нет. "Сейчас идет обсуждение, оставлять ли блокирующие пакеты акций в госсобственности, или продавать целиком", - отметил В.Рябченко, добавив: "Это очень существенное обсуждение, оно еще не закончилось".

По его информации, ФГИУ в настоящее время обратился к правительству за одобрением относительно продажи госпакетов "Николаев-" и "Хмельницкоблэнерго", однако "уже есть замечания о тех 25% акций, которые планировалось оставить в госсобственности". По его словам, подобная ситуация сложилась и в отношении планируемого к приватизации госпакета "Тернопольоблэнерго".

По словам председателя Фонда госимущества, главным инициатором продажи целиком госпакетов на приватизационных конкурсах является Министерство финансов Украины.

А.Рябченко также отметил, что еще три планируемых к продаже в этом году облэнерго - "Харьков-", "Запорожье-" и "Волыньоблэнерго" пока что не переданы в управление ФГИУ.

Всего до конца года планируется выставить на продажу госпакеты акций шести облэнерго: "Тернополь-", "Николаев-", "Хмельницк-", "Харьков-", "Запорожье-" и "Волыньоблэнерго".

Справка УНИАН. В настоящее время государству принадлежат 45,009% акций "Хмельницкоблэнерго", 45% "Николаевоблэнерго", 50,999% акций "Тернопольобэнерго", 75% акций "Волыньоблэнерго", 60,25% акций «Запорожьеоблэнерго», 65% акций "Харьковоблэнерго".