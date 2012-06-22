Индекс Украинской биржи снизился на 1,85%, индекс ПФТС – на 0,16%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 22 июня, снизился на 1,85% – до 953,94 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 76,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 34 млн грн, на срочном рынке – 42,5 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Авдеевского коксохима» (на 2,68%), «Центрэнерго» (на 2,62%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 22 июня снизился на 0,16% – до 365,59 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 246,7 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 39 млн грн, на облигации предприятий - 204,5 млн грн, на акции - 2,8 млн грн.