Индекс Украинской биржи снизился на 1,85%, индекс ПФТС – на 0,16%
18:49, 22 июня 2012Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 22 июня, снизился на 1,85% – до 953,94 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.
Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 76,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 34 млн грн, на срочном рынке – 42,5 млн грн.
Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Авдеевского коксохима» (на 2,68%), «Центрэнерго» (на 2,62%).
Индекс ПФТС по итогам торгов 22 июня снизился на 0,16% – до 365,59 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 246,7 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 39 млн грн, на облигации предприятий - 204,5 млн грн, на акции - 2,8 млн грн.
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