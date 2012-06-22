НКЦБФР возобновила обращение ценных бумаг 15 из 32 предприятий «Киевгорстроя»

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) возобновила обращение ценных бумаг 15 из 32 предприятий холдинговой компании «Киевгорстрой», чей оборот был приостановлен ранее комиссией, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Соответствующее решение было принято на заседании НКЦБФР 21 июня 2012 г.

В частности, был возобновлено обращение бумаг ЗАО «Домостроительный комбинат № 4», ОАО «Трест Киевспецстрой», ОАО «Экспериментально-механический завод «Металлист », ОАО «Проектно-технологический институт «Киеворгстрой», ОАО «Трест «Киевгорстрой-6 », ОАО "Трест «Киевгорстрой-3», ОАО «Деревообрабатывающий комбинат № 7», ОАО «Киевподземдорстрой-2», ОАО «Киевэлектромонтаж», ЗАО «Тайга», ОАО «АТП-1», ОАО «Автотранспортное предприятие № 7», ЗАО «Стройтранс», ОАО «Экспериментально-механический завод», ЗАО «Киевстройдеталькомплект».

Как отметили в комиссии, данные решения были приняты "в связи с устранением нарушений, послуживших основанием для приостановки обращения ценных бумаг в прошлом".

Напомним, на заседании регулятора 22 мая 2012 г. комиссия продлила срок приостановки внесения изменений в систему владельцев именных ценных бумаг и в систему депозитарного учета ценных бумаг 32 предприятий, входящих в холдинг АО ХК «Киевгорстрой» в качестве меры пресечения в связи с наличием информации о противоправном отчуждении принадлежащих ХК «Киевгорстрой» акций указанных обществ и соответствующим обращением холдинговой компании. Санкции к ряду предприятий АО ХК «Киевгорстрой» впервые были применены осенью 2010 г.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

«Киевгорстрой» в 2011 году ввел в эксплуатацию 259,9 тыс. кв. м жилья в Украине.

Уставный капитал ХК «Киевгорстрой» составляет 16 млн 535 тыс. грн.