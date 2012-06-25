НКЦБФР одобрила законопроект о выкупе акций мажоритарным акционером у миноритариев

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования деятельности акционерных обществ)», предусматривающий возможность выкупа мажоритарным акционером, владеющим 95% акций, остатка ценных бумаг у других акционеров по биржевой стоимости, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

В законопроекте также, в частности, предусматривается возможность проведения заочного голосования на общем собрании акционерного общества.

Среди новшеств документа также - урегулирование функционирования корпоративного секретаря, механизмов преобразования акционерных обществ и совершенствования процедуры рыночной оценки стоимости ценных бумаг, в том числе, подлежащих выкупу у акционеров.

В ближайшее время документ будет размещен на официальном сайте регулятора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вето Президента прекратило спекуляции о снижении ликвидности рынка акций - эксперт