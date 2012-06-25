"Паритет-Инвест" планирует к размещению дисконтные облигации на 135 млн грн

Брокерская компания "Паритет-Инвест" (Киев) приняла решение о размещении именных дисконтных облигаций серии "А" на 135 млн грн. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в общедоступной базе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Номинальная стоимость составляет 1 тыс. грн за штуку.

Цена продажи облигаций при первичном размещении определяется эмитентом с учетом спроса и рыночных условий размещения и не может быть меньше 750 грн и выше 900 грн за одну облигацию.

Размещение планируется осуществить на фондовой бирже ПФТС без привлечения андеррайтера.

Срок оборота облигаций - с момента регистрации эмиссии НКЦБФР и до 14 июля 2017 г.

Привлеченные средства планируется направить на осуществление прямых и портфельных инвестиций в предприятия различных отраслей Украины в обмен на их корпоративные права.

Справка УНИАН. ООО "Паритет-Инвест" занимается операциями в сфере недвижимости, капиталовложениями в ценные бумаги, покупкой-продажей корпоративных прав.

Учредителями ООО "Паритет-Инвест" являются ООО "Компания по управления активами "Авалон" (18,249%), "Оил Трейдинг Сервис" (72%).