Индекс Украинской биржи снизился на 1,18%, индекс ПФТС – на 1,68%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 25 июня, снизился на 1,18% – до 942,71 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 60,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 31,8 млн грн, на срочном рынке – 28,9 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Укрнафты» (на 4,32%), "Райффайзен Банка Аваль" (на 2,32%), Енакиевского метзавода (на 2,18%), «Центрэнерго» (на 1,34%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 25 июня снизился на 1,68% – до 359,44 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 799 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 796 млн грн, на акции - 2,3 млн грн.