Игрокам на украинском рынке акций не следует форсировать события - эксперт

Игрокам на украинском рынке акций на данный момент не следует форсировать события.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

Он считает, что индекс UX обладает пространством для снижения по инерции, после того как ни самому индексу не удалось преодолеть уровень 1000 пунктов, ни глобальным рынкам не удалось продолжить восходящее движение. Поэтому игрокам следует готовиться к осторожному поиску точек для открытия длинных позиций.

По словам П.Ильяшенко, «после еще одного сильного однодневного снижения фондовых индексов США (в понедельник, 25 июня) многих игроков должен интересовать вопрос – это начало движения вниз или его завершение». Фьючерсы на индекс S&P 500 реализовали один из вероятных сценариев – достижение уровня 1300 пунктов. Это, в свою очередь, приближает рынок к формированию фигуры «перевернутая голова и плечи», что в текущей ситуации выглядит скорее как позитивный сигнал.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 25 июня, снизился на 1,18% – до 942,71 пункта, сообщили в пресс-службе биржи. Общий объем торгов составил 60,8 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 1,68% – до 359,44 пункта. Общий объем торгов составил 799 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Несистемное падение на фоне системного кризиса