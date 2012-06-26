Инвесторы не слишком надеются, что лидеры еврозоны на саммите разберутся с кризисом - эксперты

Инвесторы не слишком надеются, что лидерам еврозоны в ходе саммита 28-29 июня удастся существенно изменить ход событий долгового кризиса.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их информации, торги на мировых фондовых рынках в понедельник, 25 июня, закрылись на пессимистической ноте. Индексы S&P 500 и Stoxx 600 снизились на 1,5%. Испания официально обратилась за помощью для спасения банковского сектора, а Moody's снизило рейтинги 28 испанских банков. Сегодня в Германии и Франции опубликуют индексы потребительского доверия, а в США – индекс цен на недвижимость Case-Shiller.

Аналитики отмечают, что украинские акции в понедельник последовали за мировыми индексами. Локальный индекс UX фиксирует снижение уже на протяжении 3-х сессий. Из индексной корзины Украинской биржи в понедельник вырос лишь «Укрсоцбанк» (+4,9%), который отскочил после завершения выкупа акций у акционеров, несогласных с допэмиссией. Среди акций, торгуемых на зарубежных биржах, рост зафиксировал лишь MHP (+0,6%).

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 25 июня, снизился на 1,18% – до 942,71 пункта, сообщили в пресс-службе биржи. Общий объем торгов составил 60,8 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 1,68% – до 359,44 пункта. Общий объем торгов составил 799 млн грн.