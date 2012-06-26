Статистика из США в понедельник носила смешанный характер - эксперты

Статистика из США в понедельник, 25 июня, носила смешанный характер.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их словам, индекс экономической активности ФРБ Чикаго снизился до -0,45 пункта с 0,11 месяцем ранее. В то же время, продажи нового жилья в мае выросли до 369 тыс., что превзошло ожидания, но поддержку фондовым индексам в понедельник это практически не оказало.

Как сообщают аналитики, биржи Европы и США завершили первую торговую сессию недели в красной зоне. Инвесторы опасаются, что в ходе саммита ЕС, назначенного на 28-29 июня, лидеры стран не предпримут каких-либо решительных действий по борьбе с кризисом в регионе. Кроме того, Ангела Меркель в очередной раз выступила против выпуска единых евробондов, который поддерживают Франция, Испания и Италия.

Аналитики отмечают, что вчера Испания официально запросила финансовую помощь для рекапитализации банков в размере 100 млрд евро, что оказалось выше ожиданий. Уже после закрытия фондовых площадок стало известно, что рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинги 28 испанских банков на 1-4 ступени. Кроме того, негатива добавила и новость о том, что Кипр стал пятой страной, официально обратившейся к ЕС за помощью. За несколько часов до этого рейтинговое агентство Fitch объявило о понижении долгосрочного рейтинга Кипра с ВВВ- до ВВ+.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 25 июня, снизился на 1,18% – до 942,71 пункта, сообщили в пресс-службе биржи. Общий объем торгов составил 60,8 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 1,68% – до 359,44 пункта. Общий объем торгов составил 799 млн грн.