Эксперты прогнозируют отсутствие спроса на гривневые ОВГЗ на сегодняшнем аукционе

Аналитики «ИНГ Банка Украина» прогнозируют отсутствие спроса на гривневые облигации внутреннего государственного займа на сегодняшнем аукционе.

Как отмечается в сообщении банка, основной причиной отсутствия спроса является нежелание Минфина повышать доходность по ОВГЗ в гривне.

«Текущие ставки денежного рынка на уровне 10% и выше делают госбумаги, предлагаемые на первичном рынке, непривлекательными, в особенности учитывая их неизменную доходность отсечения. Учитывая это, мы считаем, что спрос на гривневые облигации сегодня будет отсутствовать», - говорят аналитики.

Также отмечается, что за последнюю неделю уровень банковской ликвидности практически не изменился (вырос лишь на 3,8%), оставаясь на достаточно низком уровне в 16,3 млрд грн, «что не позволяет банкам инвестировать даже в 12-месячные гособлигации».

В то же время аналитики считают, что валютные ОВГЗ могут заинтересовать инвесторов.

«Учитывая крайне низкий потенциал спроса на гривневые облигации, мы считаем, что инвесторы снова могут заинтересоваться покупкой валютных бумаг. В частности, на последнем аукционе за счет размещения этого вида инструментов правительству удалось привлечь 0,5 млрд долл. Вполне возможно, что банки сегодня продолжат покупать данный вид инструментов, хотя объем размещений может быть не таким высоким, как на последнем аукционе» - отмечают в «ИНГ Банке Украина».

На сегодняшнем аукционе правительство планирует разместить гривневые облигации сроком обращения 12 мес., 3, 5, и 7 лет, а также долларовые ОВГЗ срочностью 1 и 2 года.

Как сообщал УНИАН, на аукционе по продаже ОВГЗ 21 июня Министерству финансов удалось привлечь в госбюджет рекордные 6,652 млрд грн (по курсу НБУ).

Основной объем средств был привлечен в результате размещения ОВГЗ, номинированных в валюте.