Киев может привлечь внешние заимствования для рефинансирования еврооблигаций

Киевские власти не исключают выход на внешние рынки заимствований с целью рефинансирования пятилетних еврооблигаций, выпущенных в 2007 году на 250 млн долл., срок погашения которых истекает в ноябре 2012 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

На сегодня Киев проводит размещение внутренних облигаций на общую сумму 3,5 млрд грн сроком на 3 года с годовой процентной ставкой не более 15,25%. Часть из привлеченных средств планируется направить на погашение еврооблигаций-2007.

«В Главном управлении финансов (КГГА - УНИАН) отметили, что в зависимости от результатов размещения на внутреннем рынке, параллельно с этим отрабатываются варианты диверсификации источников за счет внешних заимствований», - говорится в сообщении.

Согласно проспекту эмиссии, выпускаются облигации серии В на 1,125 млрд грн, серии С - 250 млн грн, D - 500 млн грн, Е -750 млн грн и F - 875 млн грн. Срок обращения облигаций серии В - до 5 октября 2014 года; серии С - до 19 октября 2014 года, D - до 2 ноября 2014 года, Е - до 16 ноября 2014 года, F - до 4 октября 2015 года.

Из привлеченных средств 2,4 млрд грн планируется направить на погашение внешнего кредита столицы, взятого в 2007 году, срок погашения которого истекает в ноябре этого года; 1,1 млрд грн – на финансирование расходов бюджета развития Киева, в частности для обеспечения развития дорожно-транспортной структуры, строительства объектов водопроводно-канализационного хозяйства, развития топливно-энергетического комплекса, на капитальный ремонт жилищного фонда и т.п.

Андеррайтером выпуска является «Укрэксимбанк» (Киев).