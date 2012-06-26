Эксперты: «бычий» тренд на фондовых рынках снова сбавляет обороты

«Бычий» тренд, наблюдавшийся на фондовых рынках с начала июня, снова сбавляет обороты.

Такое мнение высказали аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их словам, прошедшая неделя была богата на важные политические события. В целом результаты событий соответствовали ожиданиям и не преподнесли сюрпризов. Ведущие торговые площадки мира закончили минувшую неделю с небольшим плюсом или минусом. Как и ожидалось, трем греческим партиям удалось сформировать новое правительство, которое подтвердило свою приверженность европейскому курсу и пребыванию страны в еврозоне. В течение недели в средствах массовой информации активно обсуждалась

возможность смягчения требований к политике бюджетных ограничений Греции.

Как отмечают аналитики, в среду, 20 июня, по итогам двухдневного заседания ФРС США было объявлено об увеличении объема операции «Твист» до 267 млрд долл. Операция предполагает увеличение срочности бумаг в портфеле американского центрального банка. Программа должна завершиться в конце 2012 года, а не 30 июня, как предполагалось ранее. Такой исход заседания был наиболее ожидаем. Мало кто серьезно ожидал, что ФРС решится предпринять третий этап программы количественного стимулирования (QE-3). Тем не менее, отказ правительства от QE-3 негативно повлиял на рынки, где во второй половине недели стал преобладать нисходящий тренд, который снивелировал подъем, наблюдавшийся в первой половине. Статистические данные на прошлой неделе снова не порадовали. Данные по рынкам труда и недвижимости США оказались ниже ожиданий аналитиков. ФРС объявила о снижении прогноза ВВП и безработицы в США.

Аналитики подчеркивают, что главным политическим событием текущей недели станет саммит ЕС, который должен состояться 28-29 июня. Ожидается обсуждение ряда панъевропейских инициатив. Однако уже сейчас есть опасения, что европейские политики будут недостаточно решительны для кардинальных действий для разрешения кризиса суверенных долгов.

По словам аналитиков, выйдя из зоны перепроданности, индекс Украинской биржи на прошедшей неделе продолжал формировать боковой тренд. По результатам недели индекс снизился на 0,2% и закрылся в пятницу на отметке 953,9 пункта. Если на международных фондовых рынках не возобладает уверенный медвежий тренд, украинский рынок на текущей неделе, скорее всего, продолжит движение в боковом тренде.