Кабмин на прошлой неделе приложил значительные усилия для продажи ОВГЗ - эксперты

Правительство на прошлой неделе приложило значительные усилия для финансирования дефицита Государственного бюджета путем продажи ОВГЗ на первичных аукционах.

Такое мнение высказали аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, после нескольких недель перерыва участниками рынка ОВГЗ вновь стали банки с негосударственной формой собственности. Они проявили наибольший интерес к годовым долларовым облигациям, размещаемым во вторник, 19 июня.

Аналитики отмечают, что на аукционе в четверг, 21 июня, Минфин предложил новый инструмент – долларовые облигации с возможностью досрочного погашения. Скорее всего, покупателями облигаций нового вида стали банки с государственной формой собственности. Доходность нового инструмента составляла 4,5-4,8% годовых.

По словам аналитиков, путем первичного размещения ОВГЗ государство на прошлой неделе привлекло 9,5 млрд грн. На текущей неделе активность на рынке первичного размещения ОВГЗ будет невысокой, прогнозируют в ПУМБ.