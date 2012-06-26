Минфин сократил выручку от продажи ОВГЗ в 3,3 раза

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа 26 июня Министерству финансов удалось привлечь в госбюджет 1,962 млрд грн (по курсу НБУ), против 6,652 млрд грн привлеченных на аукционе 21 июня, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, весь объем средств был привлечен в результате размещения ОВГЗ, номинированных в валюте.

Так Минфин разместил валютные ОВГЗ со сроком обращения 1 год на сумму 230,72 млн долл. со средневзвешенной доходностью 9,3%, удовлетворив все 5 поданных заявок. Также была удовлетворена единственная заявка на покупку двухлетних валютных ОВГЗ на сумму 14,82 млн долл. со средневзвешенной доходностью 9,3%.

При этом сообщается, что спрос на гривневые облигации сроком обращения 1, 3, 5, 7 лет отсутствовал.

Аналитики «ИНГ Банка Украина» прогнозировали отсутствие спроса на гривневые ОВГЗ на сегодняшнем аукционе в виду ограниченной банковской ликвидности, а также нежелания Минфина повышать доходность госбумаг.

При этом по их мнению, валютные ОВГЗ могут заинтересовать инвесторов.

Как сообщал УНИАН, на аукционе по продаже ОВГЗ 21 июня Министерству финансов удалось привлечь в госбюджет рекордные 6,652 млрд грн (по курсу НБУ).

Основной объем средств был привлечен в результате размещения ОВГЗ, номинированных в валюте.

Ранее столь значительный объем ОВГЗ Минфину удалось продать на аукционе 29 мая т.г. Тогда сумма привлечения составила 4,327 млрд грн. Основной объем привлечения также обеспечила продажа ОВГЗ, номинированных в валюте.

Также стоит отметить что НБУ своим постановлением №248 от 19 июня 2012 года разрешил учитывать 10% от номинальной стоимости валютных ОВГЗ для покрытия обязательных резервов коммерческих банков, которые формируются на отдельном счете в НБУ. Вышеуказанное постановление вступит в силу с 30 июня 2012 года.

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