Индекс Украинской биржи во вторник вырос на 3,01%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 26 июня, повысился на 3,01% – до 971,09 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 69 млн грн, из них на фондовом рынке – 42,9 млн грн, на срочном рынке – 26 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Укрсоцбанка» (на 9,07%), "Донбассэнерго" (4,28%), "Укрнафты" (на 3,90%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 26 июня повысился на 0,38% – до 360,80 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 828,8 млн грн, из них на облигации предприятий пришлось 790 млн грн, ОВГЗ - 26 млн грн, на акции - 12 млн грн.

Лидерами торгов среди корпоративных облигаций стали облигации Ивано-Франковского мясокомбината (450 млн грн) и Тростянецкого мясокомбината (340 млн грн).