Фондовики просят Януковича не допустить монополизации рынка клиринговых услуг

Участники фондового рынка просят высшее руководство страны не допустить монополизации государством рынка клиринговых услуг. Об этом говорится в открытом письме фондовиков на имя Президента Украины Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова, глав Национального банка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, текстом которого располагает УНИАН.

Как говорится в письме, рабочая группа, в которую вошли представители таких организаций, как Всемирный банк, USAID, НБУ, НКЦБФР и др., разработала проект закона «О системе депозитарного учета ценных бумаг», который был принят в первом чтении Верховной Радой 22 декабря 2011 г. Данная редакция предусматривала создание Центрального депозитария и выделение клиринга в новый вид профессиональной деятельности.

Однако, как отмечают авторы письма, при подготовке проекта закона ко второму чтению редакция проекта претерпела кардинальных изменений в части, касающейся клиринговой деятельности. Как отмечается в письме, "проектом закона в структуры фондового рынка вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр (ЦРЦ), для создания которого Национальный банк, как единственный владелец ЦРЦ, должен выделить 100 млн грн бюджетных средств". "Как результат, создается монополия на такие рыночные функции, как клиринг и расчеты по сделкам с финансовыми инструментами, которые относятся к элементам системы управления рисками при выполнении обязательств участниками рынка", - говорится в письме. Как отмечают авторы письма, в предыдущей редакции законопроекта, разработанной рабочей группой, была закреплена многовариантность, т.е. эти функции могли выполнять как центральный депозитарий, так и фондовые биржи и специализированные клиринговые учреждения.

В этой связи авторы письма просят высшее руководство страны обратить внимание на тот факт, что "введение на рынок, находящийся в состоянии становления, государственной организации, осуществляющей клиринговую деятельность, приводит к монополизации всей пост-трейдинговой инфраструктуры фондового рынка". "Для участников рынка исключается возможность влиять на развитие пост-трейдинговых услуг - важного элемента биржевой торговли и фактора привлечения инвесторов на рынок", - говорится в письме.

В письме также отмечается, что "сегодня украинский рынок находится на таком этапе развития, когда использование полного предварительного обеспечения в расчетах по сделкам уже недостаточно - необходимо переходить на такие мировые стандарты, как торги с частичным обеспечением, единую денежную позицию на фондовом и срочном рынках, гарантированное репо с центральным контрагентом".

Авторы письма также отмечают, что в ситуации, "когда Центральный расчетный центр является единственным центральным контрагентом, он берет на себя обязательства по всем договорам, заключаемым на всех биржах страны, и, таким образом, несет неограниченные рыночные риски". "Этими рисками ЦРЦ должен будет управлять в соответствии с построенной системой риск-менеджмента и, в случае неблагоприятной рыночной конъюнктуры или дефолтов участников рынка, будет вынужден выполнять обязательства за счет собственных, то есть государственных, средств", - добавляют авторы письма.

В письме также отмечается, что на сегодняшний день участники рынка уже инвестировали в инфраструктуру фондового рынка Украины (биржи, системы управления рисками, клиринг деривативов) немалые средства. "В такой ситуации государственные средства будут потрачены фактически на попытку подменить уже существующую инфраструктуру, созданную на рыночных принципах, и введение государственного, по сути, ЦРЦ отбросит Украину в развитии рыночной экономики на несколько шагов назад и усложнит интеграцию с мировыми финансовыми рынками", - отмечают авторы письма.

"Мы разделяем позицию относительно необходимости создания в Украине такого важного элемента инфраструктуры фондового рынка, как Центральный депозитарий, и поддерживаем принятие Закона «О системе депозитарного учета ценных бумаг» в целом. Но, учитывая вышесказанное, просим вас принять меры по пересмотру редакции законопроекта с учетом мнения профессиональных участников рынка в части, касающейся клиринговой деятельности", - отмечают авторы письма.

Всего под данным письмом подписались 27 участников фондового рынка, среди которых "Украинская биржа", "Фондовая биржа "ПФТС", Ассоциация "Фондовое партнерство", ММВБ-РТС, "Тройка Диалог Украина", "Драгон Капитал", "Конкорд Капитал", "Тект-Трейд", "Укранет", "Кинто ЛТД" и пр.