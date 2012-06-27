Мировые фондовые рынки во вторник продолжали следить за новостями из Европы - эксперты

Участники торгов на мировых фондовых рынках во вторник, 26 июня, продолжали следить за новостями из Европы.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их мнению, опасения относительно того, что в ходе саммита ЕС 28-29 июня лидеры стран не примут каких-либо решительных действий по борьбе с кризисом в регионе, продолжают влиять на рынки. Кроме того, рост индексов сдержали результаты аукционов гособлигаций Испании и Италии. Спрос на эти бумаги был неплохим, но их доходность вновь выросла.

Как отмечают аналитики, торги на западных фондовых площадках во вторник проходили со смешанной динамикой индексов. Поддержку американским биржам в начале торгов оказали данные по индексу цен на жилье Сase-Shiller, рассчитываемого для 20 крупнейших городов США, который в годовом исчислении засвидетельствовал снижение на 1,9%. В первой половине дня инвесторов порадовали данные, засвидетельствовавшие рост индекса потребительского доверии GfK Германии – он вырос с 5,7 до 5,8 пункта. Вместе с тем, данные по потребительскому доверию США оказались хуже ожиданий.

По информации аналитиков, в среду будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в Германии. В США выйдет статистика по заказам на товары длительного пользования, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго, а также индекс незавершенных сделок по продаже домов.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 26 июня, вырос на 3,01% – до 971,09 пункта. Общий объем торгов составил 69 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,38% – до 360,80 пункта. Общий объем торгов составил 828,8 млн грн, из них на облигации предприятий пришлось 790 млн грн.