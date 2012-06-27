Фонд госимущества готовит к продаже ряд угольных предприятий

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) подготовит к продаже в 2012 г. ряд угольных предприятий, сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 27 июня т.г.

В частности, планируется подготовить к продаже в этом году ОАО "ГХК "Спецшахтобурение", целостные имущественные комплексы "Центральная обогатительная фабрика "Узловская", "Центральная обогатительная фабрика "Украина", "Центральная обогатительная фабрика "Красная Звезда", "Центральная обогатительная фабрика "Комсомольская", "Центральная обогатительная фабрика "Россия".

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