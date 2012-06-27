Индекс UX во вторник оказался сильнее глобальных рынков - эксперт

Индекс UX во вторник, 26 июня, оказался сильнее глобальных рынков и несколько неожиданно вырос сразу на 3%.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

По его словам, «рост фондовых индексов США вот вторник был более скромным, тем не менее, к сегодняшнему утру рынки сохранили умеренно позитивный настрой. Это может привести к продолжению роста украинского рынка акций, но также следует помнить о двух ограничивающих моментах».

Во-первых, отметил аналитик, индексу UX будет сложно преодолеть сопротивление на уровне 1000 пунктов без значительной поддержки внешних площадок. Во-вторых, перед продолжительными выходными многие инвесторы могут захотеть сократить размер позиций, что в целом является вполне рациональным действием в условиях публикации важных данных в начале предстоящей недели.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 26 июня, вырос на 3,01% – до 971,09 пункта. Общий объем торгов составил 69 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,38% – до 360,80 пункта. Общий объем торгов составил 828,8 млн грн, из них на облигации предприятий пришлось 790 млн грн.

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