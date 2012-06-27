Украина в июле выпустит еврооблигации для рефинансирования части долга, заявляют в ВТБ
Украина в июле выпустит еврооблигации в рамках рефинансирования части долга российского «Внешторгбанка» (ВТБ).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня по результатам заседания Межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии заявил глава правления ВТБ Андрей Костин.
«В июне украинское правительство выплатило половину долга в размере 1 млрд долл. Вторую часть мы планируем в июле оформить в еврооблигации, выпустить их на рынок по рыночной котировке», - сказал глава правления ВТБ.
«Это будут такие же евробонды, какие Украина уже выпускала. Срок порядка 2-3 лет, естественно сейчас ставку пока определять рано», - добавил А.Костин.
Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины осуществило платеж на сумму 1 млрд долларов по кредиту «Внешторгбанка» России.
Согласно договору, подписанному 31 мая, Украина должна погасить половину кредита ВТБ на общую сумму 2 млрд долл., вторая половина пролонгирована до 2014 года.
23 мая министр экономического развития и торговли Петр Порошенко заявил, что Кабмин решил выпустить ОВГЗ на 1 миллиард долларов для погашения кредита ВТБ.
Справка УНИАН. Украина получила от российского «Внешторгбанка» кредит на 6 месяцев в размере 2 млрд долл. для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых. По условиям его предоставления, кредит продлевался трижды на срок 6 месяцев.
Премьер-министр Украины Николай Азаров в ноябре 2011 года заявлял, что начинается процесс переоформления кредита ВТБ в долгосрочный кредит под облигации украинского правительства.
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