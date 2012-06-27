Индекс Украинской биржи в пятницу снизился на 0,42%, ПФТС - вырос на 0,42%
19:37, 27 июня 2012Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 27 июня, снизился на 0,42% – до 967,00 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.
Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 88,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 57,7 млн грн, на срочном рынке – 30,8 млн грн.
Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Мотор Сичи» (на 4,72%), Авдеевского коксохима (на 2,01%), "Центрэнерго" (на 0,17%).
Индекс ПФТС по итогам торгов 27 июня повысился на 0,42% – до 362,31 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 509,5 млн грн.
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