Кабмин утвердил порядок приватизации предприятий по единым правилам

Правительство на заседании 27 июня внесло изменения в постановление Кабинета Министров от 11 сентября 1996 года №1099 «Об утверждении Порядка преобразования в процессе приватизации государственных, арендных предприятий и предприятий, основанных на смешанной форме собственности, в акционерные общества», что позволит осуществлять приватизацию по единым правилам.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров.

Принятие акта будет способствовать совершенствованию общего порядка преобразования в процессе приватизации государственных предприятий, предприятий созданных на арендованном имуществе и основанных на базе имущества разных форм собственности, в акционерные общества.

Кроме того, данный документ регулирует разногласия между законодательными актами Украины, вопросы взаимодействия государственных органов приватизации с акционерным обществом, государственным регистратором и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин пока не определился с размером планируемых к приватизации госпакетов облэнерго

Фонд госимущества готовит к продаже ряд угольных предприятий