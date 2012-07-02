Решение еврочиновников правильно, однако ожидаемо - эксперт

Решение еврочиновников не перекладывать долговую нагрузку на правительства является хоть и правильным, но ожидаемым еще несколько недель тому назад.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис Белов.

Поэтому, считает он, «настоящая реакция рынка акций касается не сколько сути самого решения, сколько того, что политики, наконец, договорились». В ходе украинских выходных индекс S&P 500 вырос более чем на 2% благодаря позитивной реакции рынка на решения, достигнутые в ходе саммита европейских лидеров.

В то же время, по словам Д.Белова, текущая неделя начинается скорее с осторожных действий игроков из-за предстоящих публикаций важных экономических данных. «Следует учитывать, что экономические данные из Китая говорят о том, что в течение месяца чуда не произошло, и экономика не перестала замедляться», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, лидеры стран-членов евро зоны 29 июня согласились предоставить возможность использования фондов помощи для прямой поддержки банков и выкупа ценных бумаг тех стран-членов зоны, которые осуществляют необходимые реформы, однако продолжают ощущать давление рынков и не могут получить доступ к дешевым займам.

Помимо этого, лидеры стран-членов ЕС 28 июня согласовали пакт роста и занятости стоимостью в 120 млрд евро.