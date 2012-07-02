Эксперты: индекс UX во втором квартале упал на 32%

Индекс UX во втором квартале 2012 года упал на 32% по отношению к первому кварталу.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их информации, это является вторым наихудшим квартальным показателем, начиная со второго квартала 2010 года. При этом в годовом измерении индекс UX просел на 58%. Согласно сообщению «Блумберг», среди ста фондовых индексов мира по динамике за последние 12 месяцев хуже Украины находится лишь Кипр (-82%).

Как отмечают аналитики, UX снизился в среду, 27 июня, на 0,4%. В то же время, варшавский WIG-Ukraine зафиксировал сильный рост в пятницу, 29 июня, на 2,6%. Торги на Укрианской бирже в среду проходили в режиме повышенной волатильности: индекс UX пересекал уровень предыдущего закрытия несколько раз. В преддверии саммита еврозоны местные участники торгов не желали оставлять позиции открытыми и предпочли зафиксировать прибыль.

По словам аналитиков, ведущие мировые фондовые индексы S&P 500 и Stoxx 600 выросли в пятницу, 29 июня, на 2,6%. Мировые финансовые рынки резко отскочили в пятницу на решении лидеров еврозоны рекапитализировать банковский сектор Испании на 100 млрд евро и разрешить фонду финансовой стабильности выкупать Итальянские госбумаги с рынка. Лидеры также решили создать единый банковский регулятор, который будет следить за всей банковской системой еврозоны.

Как отмечают аналитики, данное решение вызвало рост евро в пятницу на 1,7%, а доходность госбумаг Испании и Италии снизилась на 62 и 40 базисных пунктов соответственно. Однако сегодня евро уже откатился на ожиданиях вероятного снижения процентной ставки ЕЦБ на заседании 5 июля.