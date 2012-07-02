Индекс Украинской биржи вырос на 7,05%, индекс ПФТС – на 0,87%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 2 июля, вырос на 7,05% – до 1035,13 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 116,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 74,5 млн грн, на срочном рынке – 42 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (выросли на 17,5%), "Мотор Сич" (на 9,60%), «Центрэнерго» (на 7,31%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 2 июля вырос на 0,87% – до 365,47 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 152 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 147,8 млн грн, на акции – 4,4 млн грн.