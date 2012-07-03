Минфин не рассчитывает на рыночный спрос на ОВГЗ в июле – эксперт

С учетом предложенных на сегодняшнем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) госбумаг, Министерство финансов Украины не рассчитывает на рыночный спрос, считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Он напомнил, что сегодня, 3 июля, Минфин проведет очередной аукцион по размещению ОВГЗ, на котором предложит стандартные облигации со сроком обращения 2, 5 и 7 лет.

«Пока Минфин предлагает к продаже всего три серии бумаг. При этом правительство, судя по всему, в принципе не рассчитывает на рыночный спрос в июле и не планирует размещать годовые облигации на протяжении ближайшего месяца», - говорит С.Фурса.

При этом эксперт отмечает, что если Минфин не предложит инвесторам валютные ОВГЗ, то, скорее всего, сегодняшний аукцион будет проигнорирован рынком.

«Таким образом, если Минфин в последний момент не добавит ряд долларовых выпусков, аукцион будет проигнорирован рыночными покупателями и ограничится сотрудничеством правительства и государственных банков», - считает С.Фурса.

Как сообщал УНИАН, Минфин в июле планирует провести только один аукцион с предложением валютных ОВГЗ.

Согласно графику размещений ОВГЗ на июль, аукционы по продаже госбумаг планируется провести 3, 10, 17, 24 и 31 июля.

На данных аукционах Минфин предложит гривневые ОВГЗ со сроком обращения 2, 5 и 7 лет. При этом на аукционе 17 июля инвесторам дополнительно будут предложены трехлетние валютные ОВГЗ.

Справка УНИАН. По данным Национального банка Украины, в результате продажи ОВГЗ на первичных аукционах, номинированных как в национальной, так и в иностранной валютах, в государственный бюджет Украины за январь-май 2012 года поступило 17,3 млрд грн, 1,2 млрд долл. и 276,3 млн евро.