Эксперты прогнозируют, что ралли на фондовых рынках продолжится на этой неделе

Ралли на фондовых рынках, скорее всего, продолжится на текущей неделе.

Такой прогноз высказали аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном УНИАН.

Их мнение базируется на том, что инвесторы надеются, что стимулирующие меры будут предприняты и Европейским центробанком, который должен снизить ставку рефинансирования с 1% до 0,75%, то есть до исторического минимума.

По словам аналитиков, движение мировых фондовых рынков на прошедшей неделе определялось событиями, сопутствующими саммиту ЕС в Брюсселе. Настроения в первые четыре дня недели были неоднозначными. Усиливались опасения по поводу того, что саммит не ознаменуется какими-либо решениями, которые смогут положить начало интеграции банковской и бюджетной систем стран еврозоны. К тому же канцлер Германии Ангела Меркель еще раз подтвердила свое неприятие идеи выпуска единых европейских облигаций.

Как подчеркивают аналитики, в пятницу, 29 июня, на рынках началось ралли, так как прогресс, достигнутый политиками по результату саммита, превзошел ожидания. В частности, было принято решение о выделении пакета в размере 120 млрд евро для прямой рекапитализации проблемных банков.

По мнению аналитиков, больших разочарований по поводу статистики на прошедшей неделе не было. Основные статистические показатели еврозоны и США соответствовали ожиданиям. Однако такая ситуация не является индикатором улучшения экономической ситуации, а скорее является результатом более консервативных прогнозов.

Аналитики отмечают, что стремительный рост на прошедшей неделе продемонстрировал и российский фондовый рынок: индекс РТС увеличился на 5,4%. Помимо позитивного внешнего фона росту способствовало повышение рейтинга России агентством S&P. Основаниями для улучшения прогнозов является текущий профицит бюджета страны, хорошее состояние внешнего долга.

Аналитики также считают, что вследствие короткой торговой недели рынок украинских акций не успел испытать пятничной эйфории, царившей на международных рынках. За первые три дня минувшей недели индекс Украинской биржи увеличился на 1,4% и закрылся в среду на отметке 967 пунктов.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 2 июля, вырос на 7,05% – до 1035,13 пункта. Общий объем торгов составил 116,8 млн грн.

Индекс ПФТС вырос на 0,87% – до 365,47 пункта. Общий объем торгов составил 152 млн грн.