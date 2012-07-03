НКЦБФР нашла нарушения в деятельности всех трех проверенных саморегулируемых организаций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) нашла нарушения в деятельности всех трех проверенных ею саморегулируемых организаций (СРО), объединяющих профессиональных участников фондового рынка - Ассоциации «Украинские фондовые торговцы» (АУФТ), «Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса» (УАИБ) и «Профессиональной ассоциации регистраторов и депозитариев» (ПАРД), сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

«По результатам проверки были выявлены нарушения в деятельности всех трех СРО, пока производство по делам продолжается», - отметили в комиссии.

Вместе с тем, как отметили в НКЦБФР, львиная доля нарушений касается несоответствия отдельных положений внутренних документов саморегулируемых организаций действующему законодательству. «Надеюсь, что те замечания, которые мы имеем к работе СРО, будут исправлены в рабочем порядке», - отметил член НКЦБФР, курирующий направление контрольно-ревизионной деятельности регулятора Евгений Воропаев.

Напомним, проверка УАИБ и АУФТ началась в марте текущего года, а ПАРД - в ноябре 2011 г.