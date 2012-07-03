МХП выкупил еще 1,3% своих акций

ПАО «Мироновский хлебопродукт», одна из ведущих агропромышленных компаний в Украине, специализирующаяся на производстве курятины и выращивании зерновых культур, приобрела 1,310 млн глобальных депозитарных расписок (GDR), обращающихся на Лондонской фондовой бирже, что соответствует около 1,3% всех выпущенных компанией акций.

Как говорится в сообщении компании, выкуп осуществлен в рамках одобренной в октябре 2011 года программы обратного выкупа.

Таким образом, с момента действия программы общее количество выкупленных акций достигло 2,48 млн, что составляет приблизительно 2,3% от выпущенных акций компании. Отмечается, что стоимость одной обычной акции составляет 11,07 долл.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» - крупнейший украинский производитель курятины. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра».

В 2011 году МХП увеличил чистую прибыль до 259 млн долл., что на 20% превысило показатель 2010 года. Валовый доход компании в 2011 году, благодаря росту продаж куриного мяса, вырос до 1,229 млрд долл. с 944 млн долл. в 2010 году.

Показатель EBITDA холдинга в прошлом году вырос до 401 млн долл. с 325 млн долл. в 2010 году, а EBITDA margin сократилась до 33% с 34% годом ранее.

В 2008 году компания MHP S.A. продала в Лондоне в рамках IPO около 19,4% своих акций за 323 млн долл. В настоящее время на Лондонской бирже торгуется 35% акций этой компании.