Акции "Севастопольэнерго" исключены из биржевого списка Украинской биржи

Котировальная комиссия ПАО "Украинская биржа" 2 июля приняла решение об исключении из биржевого списка акций ОАО "Севастопольэнерго", сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Данное решение вступает в силу 3 июля т.г.

Исключение ценных бумаг из биржевого списка было проведено в соответствии с п. 18.21. правил торговли ПАО "Украинская биржа", в связи с тем, что за последние 60 дней с данными ценными бумагами не было заключено ни одной сделки.

Справка УНИАН. ОАО «ЭК «Севастопольэнерго» обеспечивает электроэнергией промышленных и бытовых потребителей, объекты курортной зоны Севастополя и прилегающих районов.

Уставный фонд «Севастопольэнерго» составляет 6 млн 722,4 тыс. грн.

Компании VS Energy International N.V. принадлежат 95,182% акций облэнерго.

«Севастопольэнерго» в 2010 году увеличило чистую прибыль в 5,6 раза по сравнению с 2009 годом – до 6,969 млн грн.