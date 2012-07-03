«XXI Век» конвертирует долги на 7,9 млн долл. в допэмиссию акций. Торги - с 9 июля

Девелоперская компания «XXI Век» (г. Киев) конвертирует долги на общую сумму 7,9 млн долл. в 105 млн 423,464 тыс. акций дополнительной эмиссии, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

Как указывается в сообщении, такое решение приняли акционеры компании на внеочередном собрании 2 июля 2012 года.

Ожидается, что акции допэмиссии будут допущены к торгам на бирже в 8:00 по лондонскому времени 9 июля.

Общее количество акций «XXI Века» в обращении после допэмиссии вырастет на 23,6% - до 552 млн 4,665 тыс. акций. На сегодняшний день в обращении находится 446 млн 581,201 тыс. акций.

В сообщении отмечается, что в конце апреля 2012 года руководство «XXI Века» договорилось о конвертации долгов в размере 7,9 млн долл. в акции допэмиссии. В частности, речь идет о долге в 3,2 млн долл. перед компанией Renaissance, 0,74 млн долл. - перед действующими и бывшими директорами девелопера, а также 4 млн долл. - перед компаниями, связанными с Ovaro Holding Limited.

Ovaro Holding Limited владеет около 60,1% уставного капитала «XXI Века», по около 30,05% девелопера контролируют неисполнительный председатель Совета директоров «XXI Века» Александр Ярославский и генеральный директор «XXI Века» Олег Салмин.

Справка УНИАН. Компания «XXI Век» – украинский девелопер. С декабря 2005 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено 139 млн долл.). В мае 2007 года компания осуществила выпуск евробондов и привлекла 175 млн долл. под развитие проектов недвижимости в Украине. Торговля акциями компании на Лондонской фондовой бирже была приостановлена из-за необнародования аудированной финансовой отчетности за 2009 год. С 26 января 2011 г. торговля акциями девелопера возобновлена.

Чистый консолидированный убыток девелоперской компании «XXI Век» в 2011 году составил 25,316 млн долл., что в 2,1 раза меньше, чем в 2010 году.

Среди основных достижений 2011 года компания отмечает сокращение суммарных обязательств с 341 млн долл. до 90 млн долл. благодаря конвертации долга по еврооблигациям, реструктуризации и списанию долга перед «УкрСиббанком». В результате чистая стоимость активов компании выросла с 60 млн долл. до 255 млн долл.