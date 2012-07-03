Аграрная биржа планирует этим летом начать торги на спотовом рынке

Аграрная биржа намерена этим летом начать тестовые торги на спотовом рынке.

Об этом сообщила пресс-служба Аграрной биржи со ссылкой на слова руководителя Аграрной биржи Александра Марюхнича.

«Спотовая биржевая площадка сформируется в ближайшей перспективе. Уже в июле-августе Аграрная биржа запустит тестовые торги на аграрном рынке. Мы имеем все возможности для того, чтобы данный проект стал успешным», - сказал А.Марюхнич.

Он также добавил, что все участники торгов будут иметь доступ к специализированному обучению практическим навыкам работы с системой спотовых торгов, и иметь постоянное сопровождение специалистов Аграрной биржи в ходе торгов.

«В центральном офисе Аграрной биржи работает специально подготовленный центр, где аграриев ознакомят, прежде всего, с механизмами электронных биржевых торгов. Кроме этого, здесь будут проходить тематические семинары, учебно-разъяснительные мероприятия», - отметил А.Марюхнич.

Отметим, что сейчас торговля товарами в аграрном секторе Украины в большей степени происходит вне биржевых площадок.

Отмечается, что запуск спотовых торгов на Аграрной бирже может полностью изменить ситуацию на рынке - в результате полноценного функционирования биржевых механизмов аграрии получат ряд преимуществ: справедливое ценообразование, прозрачные торги и надежную и ликвидную площадку для торговли. Бюджет страны, в свою очередь, будет обеспечен стабильными поступлениями от экспорта украинского зерна, а преимуществами биржевой торговли смогут воспользоваться все участники аграрного рынка Украины.