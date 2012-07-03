Рост индекса UX на 7% стал максимальным с октября 2011 года - эксперты

Рост индекса UX на 7% в понедельник, 2 июля, стал максимальным с октября 2011 года.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Они подчеркивают, что украинский UX вчера отыграл рост мировых рынков на прошлой неделе. При этом индекс UX впервые с начала июня превысил отметку 1000 пунктов. Лидером роста стал Авдеевский КХЗ (+17%). Данная бумага уже отскочила от минимальных уровней на 50%, но по-прежнему является перепроданной.

По словам аналитиков, большинство фондовых индексов Европы в понедельник выросли. Ожидается, что ЕЦБ на этой неделе предпримет дополнительные меры поддержки экономики еврозоны. Рынок акций США вчера не продемонстрировал ярко выраженной динамики, и направление движения индексов неоднократно менялось в течение торгов. S&P 500 в понедельник прибавил 0,2%, Stoxx 600 - 1,5%.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 2 июля, вырос на 7,05% – до 1035,13 пункта. Общий объем торгов составил 116,8 млн грн.

Индекс ПФТС вырос на 0,87% – до 365,47 пункта. Общий объем торгов составил 152 млн грн.