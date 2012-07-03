Оптимисты сделали ставки. Вопрос лишь в продолжительности ралли - эксперт

Ставки оптимистами сделаны, и вопрос теперь лишь в продолжительности ралли на фондовых рынках.

Так прокомментировал УНИАН текущую ситуацию на рынках акций аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

По его словам, «публикация слабых экономических данных в понедельник, 2 июля, уравновесила оптимизм, сохранившийся после европейского саммита в конце предыдущей недели. На самом деле, данные оказались настолько плохими, что даже если предположить, что решения евросаммита действительно революционны (а они такими не являются), все равно отсутствие распродаж удивительно».

Как считает П.Ильяшенко, в качестве наиболее вероятного объяснения такого поведения игроков можно вспомнить о рекордном уровне пессимизма, преобладавшем до недавнего времени. По всей видимости, именно «утомленность» отсутствием позитивных новостей провоцирует инвесторов на более решительные действия, в том числе на украинском фондовом рынке.

По мнению аналитика, подтверждение этому тезису можно найти на многих рынках, в том числе и на рынке акций Китая, который растет благодаря ожиданиям нормализации ситуации в секторе недвижимости. Причем это происходит на фоне сильного замедления активности в ключевом промышленном секторе.